Saját dalaival hozzák zavarba az Oscar-jelölt színésznőt

Hamarosan nálunk is látható a Tökéletes hang 3, amelynek hősnői olyan lányok, akik egy acapella-csapat tagjaiként mérkőznek meg kihívóikkal, a mostani történetben egy fiatalabb és dinamikusabbnak tűnő dalárdával.



A főszereplő, az Oscar-jelölt Anna Kendrick a Parade.com portálnak elárulta, a film szereplői civilben is jó barátnők, együtt járnak bulizni meg étterembe, és roppant kínos számukra, amikor felismerik őket.



– Amikor rájönnek az emberek, hogy mi vagyunk azok a filmből, összesúgnak, és rázendítenek valamelyik dalra a filmből – meséli a színésznő. – Ez olyan ciki! Ők persze úgy gondolják, hogy irtó jó fej dolog. De az az igazság, hogy ha pincérnő lennék, és meglátnám magunkat, én is beraknám a wurlitzerbe a film dalait.



Anna Kendrick dala az első filmből, a Cup Song platinalemez lett Amerikában. A gyártó stúdió, a Universal Pictures kedves gesztusként bekeretezve adta át a színésznőnek a platinakorongot, de ezzel is volt egy kis galiba.



– Igazán aranyosak voltak, hogy bekeretezték, de bónuszként ráraktak egy képet is a filmből, amin irtó hülye fejet vágok. Mondtam magamban, anyám, ezt én nem fogom kiakasztani otthon, úgyhogy újra bekereztettem, a fejem nélkül, így már lóghat a falon.



A színésznő azt is elárulta, nem zárja ki, hogy ez a harmadik lesz az utolsó Tökéletes hang, bár a csapat legszívesebben a végtelenségig folytatná. Ugyanakkor azt is el tudja képzelni, hogy a szuperhősös filmekhez hasonlóan új színészekkel folytatnák a sikersorozatot.



(Pith Perfect 3 – hazai bemutató: 2017. december 28.)