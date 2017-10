Saját stúdióban forgat a District 9 rendezője

Vancouverben hozott létre saját stúdiót a dél-afrikai származású Neill Blomkamp, a District 9 rendezője, akinek eddig elkészült rövidfilmjei szabadon meg is tekinthetők.



Az Oats Stúdióban az elmúlt néhány hónapban három húszperces kisjátékfilm, és egy sor további rövidfilm, köztük egy főzőműsor-paródia született. A kisfilmekben, akárcsak Blomkamp korábbi mozijaiban (District 9., Elisyum - Zárt világ, Chappie) sci-fi forgatókönyvekkel, gördülékeny speciális effektusokkal és ismerős arcokkal találkozhatnak a nézők.



A Rakka című rövidfilmben például Sigourney Weaver tűnik fel a földönkívüliek ellen folyó harcban. A Zygote című produkcióban pedig Dakota Fanningot üldözi egy űrállomás körül egy rémes szörny, amelyet emberi testrészekből kreáltak. A Firebase-ben viszont egy rejtélyes telekinetikus "folyóisten" jelenik meg a vietnámi háborúban.



A jól kidolgozott, átgondolt produkciók egy-egy nagyobb léptékű történet kiragadott részeinek tűnnek.



A néző Blomkamp szerint tekinthet rájuk akár kísérleti filmként, magukban megálló kisjátékfilmekként vagy csöndben előkészített filmtervekként is. Mindegyik feltételezés megállja a helyét - mondta a filmes a The Guardiannek nyilatkozva. Mint hozzáfűzte: "nincs ebben semmi titokzatos, az egész egy nagyon furcsa kísérlet, amelyre nincs túl sok példa; olyan ez, mint egy gép, amelyet arra használhatok, hogy kreatív dolgokat teremtsen".



Az Oats egy nagy stúdió minden munkafázisát elvégzi a forgatókönyvírástól a jelmeztervezésen át a számítógépes munkákig, de mindez egy tető alatt folyik, mindössze 30 alkalmazottal. Saját stúdiójában mindazt megvalósíthatja, amit akar, ráadásul gyorsan és olcsón. Azzal pedig, hogy a kész munkákat azonnal hozzáférhetővé teszi online, nyomban visszajelzéseket is kap rájuk. A vélemények pedig "eddig jobbak voltak a vártnál" - mesélte a rendező-forgatókönyvíró.



A Rakkát már több mint 4 millió néző látta, és rengetegen írták meg a véleményüket.



Blomkamp az interjúban elismerte, hogy pontos gazdasági számításokat nem végzett, mielőtt stúdiót alapított, mindeddig főleg saját zsebéből finanszírozza a működését, de mint mondta, ez a vállalkozása "mindig is egy kicsit filantróp volt a kezdetektől".



A rendező arról is beszélt, hogy bár végül nem csinálhatta meg Hollywoodban az Alien ötödik részét, továbbra is gondolkodik nagyobb produkciókban. Éppen egy sci-fi thriller, The Gone World előkészítésén dolgozik, amit az Eredet és A törvény nevében ötvözeteként festett le. Hangsúlyozta: sosem gondolta, hogy az Oats Hollywood alternatívája lehetne számára. Az Oats is olyan mint a festészet, amelyben "nem kell megmagyarázni minden ecsetvonást" - magyarázta.



Jól érzi magát, és ha "ennek az Alien-folytatás volt az ára, hát megérte" - idézte Neill Blomkampot a brit lap.