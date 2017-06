Saját szakácsai kísérték a világhírű hegedűművészt Budapestre

André és zenekara három nagy busszal érkezett Magyarországra, másnap már indultak is tovább Bécsbe - írja a borsonline.hu . Így sajnos nem maradt idejük a városnézésre, bár valamelyest kárpótolhatta őket, hogy a szálláshelyükről, a Marriott Hotelből gyönyörű kilátás nyílik a magyar fővárosra.A Rieu zenekarában éneklő három fantasztikus tenor egyike, a magyar származású Mavrák Béla a színfalak mögött azt is elárulta a Borsnak, hogy a va­csora, amit ő és a közel hatvan­fős zenekar tagjai fogyasztottak a show után, személyi szakácsaik műve.– Koncertjeinkkel a világot járjuk, és nagyon óvatosnak kell lennünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy bárki is olyan ételt fogyasszon véletlenül, amitől esetleg megbetegszik, mert ez a fellépést veszélyeztetné. Így hát nem kizárólag presztízskérdés, de elővigyázatosság nálunk az, hogy saját szakácsunk legyen.