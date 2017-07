Saját szigetet bérelne? Belize-en megteheti

Az AirBnB egyedi szálláshelyeket kínáló oldalán található 511 dollárért (kb. 130 ezer forint) per éjszaka egy csodálatos sziget Közép-Amerikában, Belize közelében. Ez első látásra soknak tűnhet, azonban az ár négy emberre vonatkozik, így lebontva már valamivel barátságosabb (bár még mindig húzós), 130 dollár (35 ezer forint) per fő per éjszaka. Az oldal szerint teljesen privát a hely, ahol senki más nem zavarhat az úszásban, búvárkodásban, kajakozásban.A sziget Belize körzetéhez tartozó Placencia városánál található, ami nagyjából három óra autóútra van Belize városától. A transzfer árát Placenciából a szigetre tartalmazza a bérleti díj.A hely nagyon népszerű, amit mi sem mutat jobban, hogy a következő szabad foglalási időpont 2019 júniusában van.