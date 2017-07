Saját város építésébe kezdene a Facebook - már videó is készült a tervekről

Zuckerbergék a napokban a közösségi oldalon jelentették be: egy saját települést szeretnének létehozni a cég székhelyéül szolgáló Menlo Parkon belül - írja a hvg.hu A tervek szerint szerint 2021-ben már állnának az első épületek abban a "Facebook-városban", ahová lakásokat, irodákat és üzlethelyiségeket is megálmodtak.San Francisco környékén az utóbbi években nem könnyű boldogulnia annak, aki lakáshoz szeretne jutni. A kínálat ugyanis rendkívül alacsony az ingatlanpiacon, a kereslet viszont órási, így az árak az egekbe szöktek. A Facebook azonban erre is kitalált valamit - osztotta meg a lap.A Mashable beszámolója szerint a Facebook még ebben a hónapban benyútja a "városalapításhoz" szükséges terveket és kérelmeket, és azzal számolnak, hogy az engedélyezési procedúra nagyjából két éven át fog tartani. Emiatt az első épületeket és szolgáltatásokat 2021-re ígérik - írják.A Facebook Campusban mintegy 1500 lakást építenek majd fel, melynek 15 százalékát jóval a piaci ár alatt lehetne megszerezni.