Saját whiskykollekciót dob a piacra Bob Dylan

Saját whiskykollekcióval jelentkezik Bob Dylan. A Grammy-díjas zenész, Nobel-díjas dalszerző háromféle whiskyje május közepétől lesz kapható a The New York Times című lap tudósítása szerint.



Az énekes Knockin' on Heaven's Door című slágerére utalva Heaven's Door márkanév alatt megjelenő italok közül az egyik egy hétéves Tennessee straight bourbon whisky, a második olyan, amelyet két hordóban érleltek (double barrel), a harmadik pedig egy straight rozswhisky, amelyet Franciaországban, a Vogézekben nőtt tölgyfákból készült hordókban érlelnek.



Míg sok híresség csak a nevét adja a egy-egy ilyen vállalkozáshoz, Bob Dylan teljesértékű partner a Heaven's Door vállalkozásban - írja a tekintélyes amerikai napilap, amely szerint a zenész szorosan együttműködött az üzleti partnereivel és whiskygyártókkal, különösen azt illetően, hogy milyen ízűnek kell lennie az italnak.



A Dylan-féle whiskyk már előrendelhetők a márka honlapján. A double barrel és a Tennessee whisky ára 60 dollár palackonként, míg a rozswhiskyé 90. A kiszállítást május 21-én kezdik.



A zenész jó pillanatban lép be a piacra, az amerikai whiskyk eladása az utóbbi öt évben 52 százalékkal nőtt, 2017-ben 3,4 milliárd dollár értékben forgalmazták őket.



A hírességek közül Jay Z rapper az Armand de Brignac pezsgőmárka tulajdonosa, George Clooney pedig tequilát dobott a piacra Casamigos néven Cindy Crawford üzletember férjével, a márkát aztán egymilliárd dollárért adta el.