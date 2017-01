Sarka Kata felkészítette a gyerekeket apjuk új barátnőjére

Ha egyelőre nem is a bíróság mondta ki, de mindketten lezárták kapcsolatukat, és sok pletyka kering arról is, hogy talán már mindkettőjüknek van valaki más - írja a Bors. Annyi mindenesetre csütörtökön kiderült, hogy Péter egy lány oldalán szilveszterezett. Miskolcon köszöntötte az új évet egy baráti társasággal, a feltűnően csinos hölggyel pedig közös fotó is készült.A jeleket és az újságcikkeket Kata is látta, aki egyértelműen a világ tudomására hozta: vége a kapcsolatuknak.– Mivel a mai sajtóban olvashattátok, ezért nem mondok újdonságot azzal, ha végre kimondom, hogy Petivel a házasságom véget ért. Hiszem és tudom, hogy minden rendben lesz velünk a jövőben, és megálljuk a helyünket hárman is! – utalt két gyermekére.– Nekem a gyerekeim a legfontosabbak, és édesanyaként fontosnak tartom azt is, hogy Noncsit és Dávidot is felkészítsem arra, hogy az édesapjuk körül megjelenik egy másik nő, az életébe jön egy új szerelem. A napokban beszéltem velük erről, és úgy láttam, hogy ez megérintette őket. Sokkal jobb, hogy ha én készítem fel őket erre a helyzetre – érvelt a Borsnak Kata.Hajdú a Borsnak azt mondta, nincs senkije, és úgy tudja, Kata kezdett új életet más oldalán.