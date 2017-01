Sarka Kata kijelentette: Petinek igenis van új barátnője!

Ezúttal Hajdú Péter adta be a válókeresetet a bíróságra, jelezve, hogy nincs visszaút. A házaspár a közösségi oldalán számolt be minderről, és néha bizony kisit úgy tűnt: egymásnak, és nem is a nyilvánosságnak üzengetnek. Ott cáfolták például, hogy Sarka Kata állítólag már el is utaztott kettesben egy férfival, aki a család barátja, vagy éppen azt, hogy Hajdú Péternek új barátnője van - írja a Nők Lapja Café Most viszont Sarka Kata a BEST magazinnak mesélt, és tiszta vizet öntött a pohárba. "Apránként elkezdtem beadagolni a gyerekeknek, hogy az apjuknak új barátnője van, és idővel nekem is lesz új párom. Nem mondom, hogy örülnek, de elfogadják."A Sarka-Hajdú válásban a vagyonmegosztás és a gyermekelhelyezés sem ígérkezik bonyodalmasnak, erről Katának máris konkrét elképzelése van.