Sarka Kata kioktatta Hajdút

Sarka Kata a Velvetnek adott interjújában utalt arra, hogy Péter nem jó apa: „pár Facebook-fotó erejéig mindenki kiváló apa tud lenni" – tesz beszédes utalásokat ezzel kapcsolatban a válófélben lévő feleség.A házaspárnak két gyereke van, a nyolcéves Noémi és a hét­éves Dávidka, akikhez Kata ra­gasz­kodik, nem enged abból, hogy nekik az anyjuknál van a helyük -A kettejük között vibráló ellentét a fennálló viszonylagos nyugalom után most újra azért erősödött fel, mert a Bors megírta: Kata nem várja meg a válópert, máris eldobta a férjes nevét, és újra a lánykori nevét használja, az útlevelét már ki is cseréltette.A Story azt írta, hogy Hajdú Péter legjobb barátja lett Kata szeretője. Ettől rágott be Kata, aki mindenkit megdöbbentett azzal, amikor kimondta: őt többször megcsalta Péter, és emellett olyan dolgokat kellett eltűrnie, amelyek nem szokványosak egy házasságban. Ezek olyan dolgok, amit csak az ügyvédjének mert elmondani.