Sarka Kata: mindent bepótoltam az elmúlt évekből

Ha minden a terv szerint megy, hamarosan hivatalosan is elválik Sarka Kata és Hajdú Péter. Mindketten kialakították már az új életüket, és Kata ragyogott a tegnapi filmbemutatón is, ahová a kislányával, Noncsival érkezett - írja a Nők Lapja Café A szépség és a szörnyeteg igazi csajos program volt, amire a műsorvezető nagyon készült, mégis kis híján lekéste a kezdést. Mint mondta, az élete nem sokban változott, amióta elköltözött a férjétől, mert eddig is mindent ő csinált a gyerekek körül. Logisztikában nehezebb viszont összehozni, hogy mindenki odaérjen az iskolába vagy a különórákra, és most Sarka Kata sokkal inkább támaszkodik a barátaira, mint korábban.Rákérdeztünk, hogy Sarka Kata egyedülálló nőként mivel tölti az estéit és mosolyogva válaszolt: „Mindent bepótoltam az elmúlt évekből."