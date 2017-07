Sarka Kata négy nap alatt kezdett új életet, nem készült előtte Hajdú elhagyására

Ismét középpontban Sarka Kata és Hajdú Péter szakítása - írja a borsonline.hu A Story magazinban jelent meg egy cikk, amelyben ez is olvasható a tavaly júliusban történtekről: „nagy tisztázó beszélgetés következett (…) A végén, mivel mindkét félnek volt a számláján, megállapodtak, hogy tiszta lapot húznak, és azzal folytatják közös életüket. Erre azonban nem került sor. Másnap ugyanis Kata dérrel-durral beadta a válópert, néhány nappal később pedig gyerekeivel elköltözött egy budai, XII. kerületi luxuslakásba. Egyes információk szerint a lakást (a feleség) már korábban kibérelte, vagyis készülhetett arra, hogy elhagyja a férjét."A Bors felhívta telefonon Sarka Katát, aki nem kívánt ebben a témában nyilatkozni. Az ismerősök közül azonban többen is pontosan tudják, hogyan is zajlottak a dolgok. Ők elmondták a Borsnak: Kata egyáltalán nem készített tervet arra, hogy külön költözzön Hajdútól, s így a lakást sem bérelte ki korábban. Valójában csakugyan oka lehetett a hirtelen felindulásra, s július első napjaiban talált az ingatlanra, mely teljesen üres, bútorozatlan volt – Kata négy-öt nap alatt rendezte be a lakást.