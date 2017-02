Sarka Kata porba tiporta az egykori szépségkirálynőjét

Vajna Tímea szépségkirálynője, Bódizs Veronika hétvégi szereplése szült apró vitát a közösségi oldalon. A hozzászólókhoz váratlanul csatlakozott Sarka Kata, a Miss World jogtulajdonosa, aki az angol kiejtése miatt leszólt Veronika védelmére kelt, és már első nekifutásra megnevezte a negatív példát is, Szunai Linda személyében -Tudni kell, hat éve Linda volt Sarka versenyének királynője.

"Szunai Lindán kívül – aki nem tartotta be a hazai szervezők kéréseit önkényesen, nem is ért el semmit az égvilágon – más versenyzők is tudtak felső fokon angolul. Kulcsár Edina nem beszélt tökéletesen közel sem, és a világ második legszebb lánya és Európa legszebbje. Szunai Lindára egyáltalán nem volt büszke senki, és nem szeretett vele dolgozni több ok miatt is. (…) Minden kolléga és én is azzal példálózunk, hogy olyannak sosem szabad lennie egy szépségkirálynőnek, mint Szunai Linda. A hozzáállása a versenyhez és a társaihoz stb. A teljesítménye meg jóindulattal sem nevezhető teljesítménynek. Nekem erről ez a véleményem. Hiába szép valaki (kinek az, kinek nem), ha belülről rohad. Ezt a lányt nem ismerem, de tudom azt, hogy a társai szerették, jól teljesített, lehet vele együtt dolgozni, nem hisztis, nincs egy olyan anyja, aki megkeseríti a szervezők munkáját, és lehet rá számítani" – fejtegette Kata, majd hozzátette: – „Számomra ez a lány a szépségkirálynők karikatúrája, szégyen, hogy ő is annak nevezheti magát."Még mielőtt lecsillapodtak volna a kedélyek, felbukkant az érintett, Szunai Linda is, aki rögtön szóvá is tette, senki nem volt kíváncsi Kata róla alkotott véleményére. Ez némiképp olaj volt a tűzre, pláne, amikor beszólt egykori főnök asszonyának: „Sarka Kata, remélem, ennyi idősen, mint te, én már nem itt fogok tartani. Hogy a Face­bookon szidok számomra teljesen érdektelen embereket" – írta, és egy mosolyjelet is odabiggyesztett, ami elpattintotta a cérnát.

