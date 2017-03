Scarlett Johansson férje még várna a válással

Scarlett Johansson és férje folyamatosan meglepik egymást. A színésznő azzal kedveskedett Romain Dauriacnak, hogy hirtelen beadta a válókeresetet, bár ez annyiban nem lehetett meglepő, hogy nyár óta már külön élnek. A férfi viszont azt válaszolta, hogy várjanak még a válással. Teljes felügyeletet szeretne ugyanis kétéves kislányuk, Rose felett, és ha ezt a bíróságon kellene megtárgyalniuk, abból elhúzódó és csúnya per lenne. A francia Dauriac Párizsba szeretné vinni kislányukat - eddig New Yorkban élt a család -, amiről a színésznő hallani sem akar. Mivel komoly a vita, a férj azt javasolja, hogy fehér asztal mellett, civilizáltan tárgyalják meg a dolgot, már csak Rose érdekében is. Azért is érdemes lenne privát ügyként kezelni a válást, mert Johansson jelenleg a világ egyik legjobban fizetett színésznője, ezért a felek a pénzen is össze tudnak veszni, amiből ugyanakkora nyilvános botrány lehet, mint a gyermekelhelyezési vitából.



Scarlett Johanssont legközelebb a Páncélba zárt szellem című sci-fi akciófilmben láthatjuk, amelyben félig robot rendőrt alakít, aki nem csupán egy veszélyes bűnöző után nyomoz, hanem azt is szeretné kideríteni, miért csináltak belőle kiborgot.



(Ghost in the Shell – hazai bemutató: 2017. március 30.)