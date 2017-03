Scarlett Johansson nem sokáig bánkódott

Nem sokáig bánkódott Scarlett Johansson: pár hónapja szakított francia férjével, de a minap már boldogan randizni látták New Yorkban egy jóképű férfivel, akit vidáman ölelgetett egy étterem teraszán. A szerencsés úr kiléte ismeretlen, mivel nem híres ember, ahogyan az exférj, Romain Dauriac is egyszerű sajtómunkás. A szakítást állítólag a színésznő kezdeményezte, mivel úgy látta, nagyon különböző az életstílusok, és vélekedése szerint a monogámia amúgy is idejétmúlt dolog.



A színésznőt legközelebb a Páncélba zárt szellem című sci-fi akciófilmben láthatjuk, amelyben félig ember, félig robot rendőrt alakít, akinek nemcsak egy veszedelmes bűnözőt kell elfognia, de azt is ki kell nyomoznia, hogy kicsoda ő valójában, és miért lett kiborg.