Schobert Norbi kiállt Benke Laci bácsi mellett

Az utóbbi időben ételei miatt többször is kritizált Benke Laci bácsi kórházba került veseproblémák miatt. Schobert Norbi szerint a kritikusai juttatták oda.



"Az elmúlt hetekben a csodás internetes publikációk, a divatos gasztrobloggerek aljasan összevágott videókkal és ocsmány, becsmérlő kritikákkal támadták a házias, egyszerű, vidám főzés Atyját (...). Köpködték, hogy ketchup-ot ad az olasz tésztához, de kivágták, hogy friss paradicsommal csinálta és a végén az egyszerű, szegényebb embereknek javasolta a szidott hozzávalót. Köpködték a C-vitaminos desszert miatt, de kivágták amikor előtte elmondja, hogy a vitamint be nem venni akaró gyerekeknek így kell belecsempészni a sütibe... Vannak generációk és van múlt, amit tisztelni kell! Ti is lesztek öregek és lehet nem fogtok akkora életművet letenni, mint Benke László, aki az egyszerű, esetleg szegény embereknek segít. Benne Apáink, Nagyapáink főztjét érezzük amíg lehet" - fogalmazott Norbi a Facebookon.