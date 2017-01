Schobert Norbi segített lefogyni az ismert humoristának

Fotók: VIASAT3/Birtalan Zsolt

Halmozza az állásokat Dombóvári István. Magyarország egyik legismertebb humoristája a stand up fellépések mellett tévés műsorvezetőként, mulatós előadóként és a Pumukli színpadi változatának Éder mestereként is kipróbálta magát. Sőt, mostanában a Pop Monsterz zenei formációban is szerepel.A humorista a VIASAT3 Lakástalkshow című műsorában elárulta, nem véletlenül keresi az útját.- Amit magamból meg tudtam csinálni a placcon, azt megcsináltam. Többet már nem tudok kihozni magamból, csak jobbat. Lehet, hogy nem kellene ennyi mindenbe belekontárkodnom, belekapnom, talán csak egy dolgot kellene csinálnom, de azt jól - mesélte Lovász László műsorvezetőnek.Dombóvári azt is elárulta, a szakmában nincsenek példaképei, legfeljebb egy-egy tulajdonságot irigyel másoktól.- Én mennyiségi humorista vagyok, ami azt jelenti, hogy folyamatosan beszélek, és akad közte jó is. Be sem áll a szám, ezt sokan nehezen tolerálják, még a saját kollégáim is. Bennem egyébként semmilyen rivalizálás nincs, nekem az a fontos, hogy megtartsam a saját közönségem és fenntartsam az érdeklődésüket. Példaképem sincs, azokat viszont irigylem, akik fel tudták építeni a saját személyi kultuszukat. A 21. században az számít, milyen színű ruha van rajtad, milyen kultuszt építesz fel magadról, miket posztolsz, én ezt későn vettem észre.

A Lakástalkshow hétfő esti adásából az is kiderült, hogy Dombóvári István Schobert Norbit kereste fel segítségért, amikor fogyni akart, és azóta is nagyon jó barátok.- Amikor először felhívtam, Norbi annyit mondott, hogy húsz percet kapok, ebből végül az előző ügyfél csúszása miatt csak tíz lett. Megkaptam az instrukciókat, majd közölte, hogy ha egy hónapon belül semmit nem fogyok, ne is keressem többet - mesélte Dombóvári, aki végül 35 kilótól szabadult meg.Hiába azonban a karrier és a fogyás, a humorista életéből azonban egy dolog még hiányzik.- Majd akkor vágyok saját gyerekre, ha az élet így hozza. Szerintem sajnos ez már kimarad az életemből, úgy érzem, ez a hajó már elment - vallotta kíméletlen őszinteséggel Dombóvári István.