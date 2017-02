Schobert Norbi visszahozza a tévétornát a képernyőre

Schobert Norbi még januárban beszélt egy Bors-interjú kapcsán arról, hogy Rubint Rékával közösen szeretné feléleszteni a tévétornát. Az 1975 és 1989 közt az MTV-n futó Idősebbek is elkezdhetik anno igazi közönségkedvenc volt, és most úgy tűnik, Norbi verziója is beért a célegyenesbe."Március elsejével elindítjuk az ATV-n a tévétornát, amit naponta, az esti főműsoridőben ad majd a csatorna" - közölte Norbi a Frizbi forgatásán, melyről azszámolt be."A szlogenünk mindenféle felhang nélkül egyszerűen ennyi lesz: Magyarország erősödik! Azt gondolom ugyanis, hogy aki minden este szán négy percet arra, hogy felálljon a fotelből, és mozogjon ennyi időt, az nemcsak mentálisan, de fizikai értelemben is erősödni fog" - tette hozzá. Kíváncsian várjuk!