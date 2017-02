Sean Paul is jön az EFOTT-ra

A jamaicai reggae világsztár, Sean Paul is fellép júliusban Velencén az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT) - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A 44 éves Sean Paul tizenkét év után ad újra koncertet Magyarországon; 2005-ben a Sziget fesztivál nagyszínpadán játszott. A pop, a dancehall és a reggae műfaját, stílusát vegyítő zenész, producer és zeneszerző olyan sztárokkal dolgozott már együtt, mint Kelly Rowland, Santana, Joss Stone, Beyoncé, Rihanna vagy Snoop Dogg.



Az előadó első sikereit Dutty Rock című albumával aratta, a korongért, amelyen például a Gimme the Light és a Get Busy című dal szerepelt, 2004-ben Grammy-díjat kapott. Azóta több mint száz országban lépett fel és számos díjat nyert. Idén is ott van a Grammy-jelöltek listáján a Siával közös Cheap Thrills című számmal. Idén januárban megjelent dalát, a Dua Lipával együtt készített Donít Lie-t két hét alatt 16 millióan nézték meg a YouTube-on.



Az EFOTT szervezői decemberben jelentették be, hogy az idei velencei fesztiválon koncertet ad a melankolikus hangvételű brit szintipop csapat, a Hurts, amely Magyarországra legújabb albuma, a Surrender dalaival készül.



A rendezvényen, amelyet július 11. és 17. között tartanak a Velencei-tó mellett, a legnépszerűbb hazai előadók is ott lesznek, köztük a Punnany Massif, az Irie Maffia, a Kiscsillag, a Vad Fruttik és a Brains.