Sebestyén Balázs a Class FM-es főnökét szélhámosnak tartja

Sebestyén Balázs a Reggeli Show pénteki adásában beszélt arról, hogy korábbi üzlettársa, Hanzel Henrik tudta nélkül levédette a Morning Show nevet, majd eladta a Class FM-nek.„Levédett egy olyan dolgot, amelyhez semmi köze nem volt, még csak ott sem volt, amikor a nevet kitaláltuk, majd továbbadta annak a szélhámosnak, Michael McNuttnak... " – idézi a műsorvezetőt a borsonline.hu A Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Feri által fémjelzett triumvirátus ezért nem tudta magával vinni a műsor nevét a Rádió 1-hez.A Class FM-nek korábban Simicska Lajos volt a tulajdonosa, de hivatalosan eladta, bár pletykálják, a háttérben igazából övé maradt az adó, a Class FM hivatalos vezetője, Michael McNutt Balázs szerint egy „stróman".„Elképesztő, hogy az emberi pitiánerség és bosszú meddig megy el. Miközben nem értem, miért kell bosszút állni, hiszen évekig sok pénzt kerestünk ennek a rádiónak. Ha Michael McNutt Simicska embere, akkor a Lajostól is fura, amit a nyakunkba rakott vele, miközben hét-nyolc évig kiváló munkakapcsolatban voltunk és rengeteg pénzt kerestünk neki" – mondta Balázs, aki arról is beszélt, hogy a Class FM nagy erőkkel keresett a helyükre közszereplőket, akik helyettük vezették volna a a Morning Show-t, még akkor is, ha azt már csak online sugározzák, ugyanis az adónak megszűnt tavaly az országos frekvencia-engedélye.