Sebestyén Balázsék reggeli rádióműsora egyre több frekvencián elérhető

Az elmúlt napokban a Rádió 1-et üzemeltető Radio Plus Kft. kereskedelmi és programmegállapodást kötött egy újabb jelentős partnerrel, a HOLD Reklám Kft.-vel, és közösen benyújtották az NMHH felé a hálózatba kapcsolódási kérelmeket a székesfehérvári és a mosonmagyaróvári KÉK Duna helyi rádiók vonatkozásában - írja az mmonline . A Rádió 1 bízik abban, hogy a hatóság hozzájárulását adja, és július 1-től ezeken a településeken is elindulhat Sebestyén Balázsék reggeli műsora, és a többi népszerű műsor is.Döntés született a Velence-Meleghegy 90,4 MHz, valamint a Békéscsaba 88,9 MHz helyi frekvenciákra meghirdetett eljárásokban, így a hálózatbővítés következő fázisában várhatóan ezeken a településeken és vételkörzetükben is megszólalhat a Rádió 1. A Médiatanács a Radio Plus Kft., illetve partnere pályázatát hirdette győztesnek, így a szükséges jogi lépések és határidők letelte után megköthetőek a médiaszolgáltatási szerződések.A Rádió 1 indulása óta azon dolgozik, hogy minél több helyen elérhetővé váljon. Az elmúlt hetekben tíz város csatlakozott a hálózathoz, így jelenleg országszerte húsz frekvencián elérhető.