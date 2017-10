Segítő balkezet kapott sztárzongorista

Segítő kezet kapott Lang Lang kínai sztárzongorista New York-i koncertjén, sérülése miatt a zeneművek bal kézre jutó hangjait egy fiatal pártfogoltja játszotta helyette szerdán a Carnegie Hallban.



Mivel egy sérülés miatt nem tudott játszani a bal kezével, a 14 éves Maxim Lando vette át helyette ezeket a részeket, miközben mögötte ült a zongoránál.



Chick Corea jazz-zongorista is együtt játszott a duóval, előadva Gerschwin Kék rapszódiájának ritkán hallott kétzongorás változatát.



Lang több koncertet lemondott sérülése miatt, amelyet elmondása szerint egy Maurice Ravel-concerto gyakorlása közben szerzett. A darabot a zeneszerző Paul Wittgenstein osztrák zongorista számára írta, aki a második világháborúban elveszítette a jobb karját - írja a The New York Times.



Nagy igyekezetében, hogy gyakorolja az egykezes darabot, melynek előadására több zenekar is felkérte, megsérült a bal keze - fejtette ki Lang.



A Carnegie Hall a szerdai előadással nyitotta meg 2017/18-as szezonját.