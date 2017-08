Selena Gomez és Elle Fanning is játszik Woody Allen új filmjében

Woody Allen új, egyelőre cím nélküli filmjében játszik Selena Gomez, Elle Fanning és Timothée Chalamet - értesült a Variety.com.



Ez lesz a harmadik játékfilm, amit a veterán filmes az Amazon stúdió számára készít, az első a Café Society volt, a második az ősszel debütáló Wonder Wheel lesz, amely az ötvenes években játszódik Coney Islanden: egy őr meséli el egy körhintás és a felesége történetét.



Az Amazonnak készítette első tévés projektjét, a Crisis in Six Scenest is a 82 éves rendező, a sorozat tavaly indult.



Allen filmjeit mindig titkolózás övezi, úgyhogy egyelőre azt sem tudni, milyen szerepekre szerződtették a három fiatal sztárt.



A 25 éves hajdani Disney-sztár és sorozatszínész, Selena Gomez a Spring Breakers - Csajok szabadon című filmből lehet ismerős a moziba járóknak, a 19 éves Elle Fanning a Neon démonból és a Csábításból.



A 22 éves Timothée Chalamet gyerekszínészként lett ismert a Csillagok között című sci-fiben, idén pedig az Oscarra is esélyesnek tartott Call Me by Your Name-ben játszik főszerepet.



Allen sok évtizedes karrierje során négy Oscar-díjat nyert, leghíresebb alkotásai az Annie Hall, a Blue Jasmine, a Manhattan és az Éjszaka Párizsban.