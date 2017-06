Sem sín, sem villamosvezeték nem kell az új kínai villamosnak

Az Autonomous Rail Transit (ART) egyszerre 300 személyt képes szállítani a három szelvényében (de akár ötszelvényes is lehet). Gumikerekes, és mindkét irányban képes közlekedni, tehát nem kell fordulót beiktatni, és elég neki tíz perc töltés, hogy aztán 25 kilométert megtehessen.Ráadásul sem villamosvezetékre, sem sínre, sem vezetőre nincs szüksége. Előbbit akkuk pótolják, a sínt speciális felfestések, a vezetőt pedig érzékelők, amelyek a felfestést és a környezetet is figyelik - számolt be a kínai villamosról a player.hu