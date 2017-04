Sena az A38-on mutatja be harmadik albumát

Feathers (Madártollak) címmel harmadik szólóalbumát készítette Dagadu Sena. A hazai underground színtér népszerű dívája pénteken az újbudai A38 hajón mutatja be friss soul-funk-elektro anyagát.



Sena 2002 óta meghatározó alakja a budapesti zenei életnek. A Feathers két szólólemez (First One - 2003; Lots of Trees - 2013), négy Irie Maffia-album és számos más projektben történt közreműködés (Barabás Lőrinc Eklektric, W.H., Dj Vadim) után készült el - szerepel az MTI-hez csütörtökön eljuttatott ajánlóban.



Míg korábbi szólóanyagain több producerrel dolgozott, a Feathers dalai egytől egyig saját ötletein alapulnak. A Mint írják, a zene eltér a ma általános hangzástól, ugyanakkor megmarad kortárs muzsikának: Sena ghánai gyökerű zenei ízlése különleges elegyet alkot a rock-kal.



A tizenegy dalt stílszerűen tizenegy zenész közreműködésével rögzítette. Közöttük volt az Irie Maffiából (Élő Márton - harsona; Szekér Ádám - gitár; Meggyes Ádám - trombita, Dési Tamás - dob) és a Kéknyúlból (Premecz Mátyás - billentyűk; Bata István - basszusgitár; Jász András - altszaxofon; Puskás Csaba - trombita) négy-négy tag, mellettük Hock Ernő basszusgitáros (Qualitons), Kováts Gergő tenor és bariton szaxofonos (NARTcore duó), valamint a Budapesten élő guineai-szenegáli ütőhangszeres, Cheikh Ibrahima Fall "Ibro" szerepelt az anyagon.



A számok már egy ideje szerepeltek a koncertműsor repertoárján, az együttes, a Sena Live Band pedig úgy döntött, a dalokat egyben, élőben rögzítik, a legkevesebb utólagos kozmetikázás igénybevételével. Sok esetben az éneksávot is egy időben vették fel a zeneiekkel. A lemezfelvétel tavaly szeptemberben zajlott a csillebérci Studio Einzben, a felvételeket Koroknai András és Kálmán András felügyelte.



A négy nap alatt rögzített nyersanyagra került rá később az öt tagból álló fúvóskar, valamint az énekek. Ezek a felvételek már az Irie Maffia stúdiójában készültek. A lemez producere Sena férje, Élő Márton volt, aki editálta és keverte is az anyagot. Az elkészült albumot végül az Egyesült Államokban, a bronxi 4th Studiosban maszterelte Joel Buff Hearne. A lemezborító fotósa Glódi Balázs volt, a grafikai munkát Lobotworks (Szabó Balázs) végezte el.



A Feathers első klipjét már leforgatták: a Play (Pa Ba Ba) című számhoz Wicsek András készíti a videót. A lemez az Irie Maffia Productions gondozásában dupla vinylen jelent meg 500 példányban, de hamarosan CD-n és letölthető formában is elérhető lesz.