Sikerrel indította az évet a TV2

A verseny 2017-ben egyértelműen erősödött a két vezető portfólió között, mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy a TV2 Csoport kábelcsatornái decemberben már megelőzték az RTL csatornákat. A 2016 nyarán indult nagyszabású fejlesztés óta először 2017 decemberében sikerült a hónap legnézettebb kábelportfóliója címet elnyerni. (18-59, teljes nap). Az eredmény azért is kimagasló, mert miközben nagyrészt csökkenés jellemezte a piacot, az elmúlt évben a TV2 kábelcsatornáinak sikerült növekedést elérni. A TV2 pedig legnagyobb versenytársával ellentétben meg tudta állítani a csökkenő tendenciát, hiszen 2017-ben megtartotta az egy évvel korábbi közönségarányát.



Külön büszkeség, hogy decemberben a Mozi+ volt a harmadik legnézettebb csatorna a magyar televíziós piacon. (5.1 SHR%/, 18-59, teljes nap) Nemcsak a kábelportfólió, a TV2 is javított eredményén, míg 2016 decemberében 6,9%-os átlagos közönségarányt hozott (18-59, teljes nap), tavaly decemberben már 9,1%-ot teljesített. A fentieknek köszönhetően a TV2 Csoport (23,1 SHR%) és az RTL Csoport (24,6SHR%) között a különbség 2017 decemberében már csak 1,5 százalékpont volt. (18-59, teljes nap).



2018 első munkanapjával indult az új műsorrend a két nagy kereskedelmi csatornán. A TV2-n 19 órától A Piramis, majd azt követően a Pénzt vagy éveket! vetélkedők szórakoztatják a nézőket. Mindkét sajátgyártású műsor elsöprő sikert aratott, a kiemelt célcsoportokban: 18-49, 18-59, 4+ műsorsávjukban nem találtak legyőzőre. Az elmúlt napok tehát egyértelműen a TV2 sikerét hozták. Mind a teljes napon, mind főműsoridőben a TV2 megelőzte az RTL Klubot (18-49,18-59, 4+). Főműsoridőben a 18-59-es korcsoportban és a teljes lakosságban a TV2 Csoport áll az élen.



„A TV2 Csoport hosszú távon építkező stratégiája már szállítja az eredményeket. A 2016 nyarán indított kábelportfólió fejlesztés eredményeként, az alacsonyabb lefedettség ellenére is 2107 decemberében a TV2 kábelcsatornáinak sikerült megelőzni az RTL csatornákat. A TV2 új programstratégiája is beérni látszik, mert az őszi erősödő verseny után az év eleji struktúra gyorsan a nézők kedvencévé vált. A TV2 egész napban és főműsoridőben is legyőzte eddig az RTL Klubot (18-49,18-59,4+). Hamarosan további újdonságokra számíthatnak a nézők.„ – tette hozzá Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója