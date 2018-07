Siklósi Beatrix: a magyar nyelv és a magyar kultúra értékeit közvetíti az M5 csatorna

A magyar nyelv és a magyar kultúra egyediségét, sajátosságait és nagyszerűségét alapul véve kíván értékek közvetíteni az M5 csatorna - mondta el Siklósi Beatrix, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) frissen kinevezett csatornaigazgatója szerdán az MTI-nek.



Az M5 kulturális, oktatási és ismeretterjesztő csatorna üzenete, hogy "nyelvében él a nemzet", valamint "magyarnak lenni: büszke gyönyörűség" - hangsúlyozta Siklósi Beatrix, hozzátéve: el kell hinnünk, hogy egy különleges kultúra birtokosai vagyunk, komoly örökségünk és hagyományainak vannak. Ezt kell őriznünk, továbbvinnünk és továbbadnunk, mindez nagy felelősséget jelent a közmédia számára is - vélekedett a csatornaigazgató.



Siklósi Beatrix kiemelte, hogy az M5 kulturális csatorna mércéje az érték, ő pedig mindent értéknek tekint, ami előrevisz, épít és erősít.



Hangsúlyozta: annak az értékrendnek az alapját, amelyet az M5 is képvisel, a görög-római-zsidó-keresztény örökségünk adja.



A csatornaigazgató szerint a kultúra egy tág fogalom, amibe sok minden belefér. Hozzátette, hogy olyan műsorokat, produkciókat szeretnének létrehozni, amelyek megpróbálják bemutatni a kulturális élet minden területét, a kultúra sokszínűségét - gondolva itt nem csak a "magaskultúra" területére, hanem a populárisabb műfajokra is. Azt is küldetésüknek nevezte, hogy az M5 kulturális csatorna műsorainak segítségével könnyebben el lehessen igazodni a világban.



Siklósi Beatrix kiemelten fontosnak nevezte a V4 országokkal történő kulturális együttműködést, valamint a hazai és a nemzetközi szellemi élet kiválóságaival készítendő exkluzív interjúkat, portrékat. A csatornaigazgató arról is beszélt, hogy teret akarnak adni azoknak a fiatal tehetségeknek is, akiknek a magyar médiavilágban egyébként nincs lehetőségük a bemutatkozásra.



Az új csatornaigazgató kitért arra, hogy az eddigi vezető, Dér Ágnes hallatlanul nagy munkát végzett a csatorna beindítása óta eltelt két évben. Siklósi Beatrix kiemelte, hogy az M5 a magyar médiavilág egyetlen olyan csatornájává vált, amely vállaltan a minőségi kultúrát képviselte. Ezt a hagyományt akarják folytatni és a stabil alapokon továbblépve egy olyan karakteres, a kulturális életben meghatározó médiummá fejleszteni az M5-öt, amely kifelé és befelé, a külföld felé és hazánkban is egyaránt a magyar nyelv és kultúra egyediségét közvetíti.



Siklósi Beatrix a személyét ért sajtóbeli támadásokra reagálva elmondta: minden vádat és rágalmat, amit vele kapcsolatban terjesztenek, a leghatározottabban visszautasít, és nagy alázattal és lelkesedéssel lát munkához.