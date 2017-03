Sir Patrick Stewart bevallottan minden nap füvezik

Patrick Stewartnak öröklődő betegsége van, ami az izületeit támadja meg, és nagy fájdalmakkal jár - írja a Nuus Két évvel ezelőtt, Los Angelesben egy oottani orvos írt fel neki kannabisz alapú gyógytermékeket, azóta minden nap használja azokat: sprayt, kenőcsöt és ehető marihuánát, hogy csillapítsa a fájdalmait. Közben egyik fő támogatójává is vált az oxfordi egyetem azon kezdeményezésének, mely a marihuána jótékony hatásait veszi vizsgálat alá.Nekem segít az alvásban, jelentősen csökkenti a fájdalmat, és sokkal jobban tudom használni az kezeimet is, mondta a színész, akinek korábban kifejezetten nehezére esett ökölbe szorítani a kezeit.Míg a hagyományos fájdalomcsillapítók kellemetlen mellékhatásokkal járnak (támadják a májat, reflux kialakulásához vezetnek), addig a marihuána alapú, gyógyhatású szerek negatívumait még nem tapasztalta magán a színész, aki azért is állt az oxfordi kutatás mellé, mert szerinte még mindig nagy a tudatlanságból fakadó félelem a társadalomban az új típusú szerekkel szemben.