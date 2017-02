Sissi egy napja a bécsi panoptikumban

Vasárnaptól a nagyközönség előtt is megnyílt az Erzsébet osztrák császárnéról és magyar királynéról, Sissiről szóló részleg a bécsi Madame Tussauds panoptikumban, a különleges tárlat Sissi (Sisi) születésének 180. évfordulója alkalmából készült.



A bécsi Práter területén lévő panoptikum Sissi egy napját mutatja be, egyebek mellett illatokkal, ízekkel, tapintható élményekkel és 3D-animációkkal. A tárlat a múzeum 2011-es megnyitása óta a legnagyobb önálló installáció.



A tárlaton Sissi korára legjellemzőbb hétféle illat érezhető, többek között a kávéházaké és a bécsi utcáké. Hologramos technikával Sissi szépítkező szokásait, és az udvari ceremóniák rendjét mutatják be. Mintegy 100 darab tortautánzatot pedig négy hónapon át készített egy walesi művész.



A csaknem egy éven át tervezett tárlat koncepcióját az angol Adventurous Creative Agency ügynökség csapata valósította meg.



A megnyitón I. Ferenc József és Erzsébet ükunokája, Leopold Altenburg színész és rendező a tárlat egyik különlegességének nevezte, hogy Sissi életének ellentétes oldalait is bemutatják, az öntudatos és szép uralkodót és a fia, Rudolf halála után összetört császárnét. "Számomra Sissi elsősorban magánember és családanya" - mondta Altenburg.



"Sissi életét korhűen, kendőzetlenül és giccstől mentesen ábrázoljuk" - mondta Arabella Kruschinski, a panoptikum igazgatója. Ismertetése szerint a mintegy 90 négyzetméteres kiállítóhelyiségben nemcsak a romantikus uralkodónőt, hanem az eddig ismeretlen melankolikus Sissit is bemutatják. Úgy vélte, hogy Sissin kívül alig van olyan női történelmi személyiség, aki körül ennyire sok mítosz kering, mint körülötte.