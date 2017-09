Sláger Party-n gyűltek össze a hazai sztárok

A hagyományt teremtő Sláger TV nyárbúcsúztató rendezvényén, amelyet a 103.9 Sláger FM rádióval közösen tartottak, együtt ünnepelt a hazai zenész szakma színe-java: többek között Bródy János, Csepregi Éva, Szikora Róbert, Geszti Péter, Sasvári Sándor és Szandi is. A szórakozásból a csatorna műsorvezetői, így például Bangó Margit, Zoltán Erika, Pordán Petra, Abaházy Csaba és Tücsi sem maradhattak ki, akik a „Nagy Gatsby" filmből emlékezetes, az 1920-as évek divatjának megfelelő ruhákban érkeztek. Ezzel keltették életre a helyszínen a Sláger TV megújult arculatát, amely ennek a korszaknak a hangulatát idézi.



A Tematic Media Group harmadik alkalommal rendezte meg éves Sláger Party-ját, ahol ismét a magyar zene és a magyar előadók álltak a középpontban. Az eseményt rendszerint a Sláger TV születésnapjának dátumához időzítik, idén azonban egybekötötték a csatorna arculatváltásának időpontjával is.



„Mostantól egységes Sláger arculattal várjuk a nézőket, hallgatókat és a magyar előadókat, amivel hangsúlyozni szeretnénk a Tematik médiacsoporthoz tartozó Sláger FM és Sláger TV összetartozását. Ennek bemutatására külön kampánnyal is készültünk" – mondta Fái András producer. „Az ősz folyamán sok helyen lehet majd találkozni velünk, de főképp a képernyőn várunk mindenkit megújult műsorkínálatunkkal és arculatunkkal. Több retro és popzenei műsorral jelentkezünk, kihasználva egységünket a Sláger FM programjával és arcaival" – tette hozzá a producer, akitől Csikesz Erika, a Sláger FM vezérigazgatója és Sláger menedzsment operatív vezetője vette át a szót.



„A retro életérzés hatalmas divat ma Magyarországon, jelenlétünk vidéken is rendkívül erős" – fogalmazott Csikesz Erika.



A rendezvényen a Sláger TV Zeneposta című műsorának házigazdája, Bangó Margit is remekül érezte magát. „Andrejszky Zoltánnal vezetjük minden hétfőn élőben a Zenepostát, és el sem tudom mondani, mennyi kedvességet kapunk a közönségtől. Rengetegkívánság érkezik. Arra is volt példa, hogy egy betelefonáló elsírta magát, mert annyira régóta szeretett volna velünk beszélni. Felemelő érezni ezt a fajta szeretetet" – mondta el Bangó Margit, aki azt is hozzátette, a Sláger Party mindig remek alakalom arra, hogy a zenész szakma színe-java műfajtól függetlenül találkozhasson. Ez egy olyan közösség és csatorna, amelyhez jó tartozni.



Az eseményről számos híresség mellett Szandi sem hiányozhatott. „Csabival már tavaly is tudtuk, hogy idén is itt a helyünk. Nagyon kevés partira járunk, de erre mindig eljövünk. Sok olyan zenésztársunk van, akikkel a hétköznapokban ritkábban találkozunk, és ilyenkor tudunk egy kicsit hosszasabban beszélgetni velük. Vikidál Gyulának például most mondtam el, hogy mennyit jelentett számomra, amikor tinikoromban együtt dolgozhattam vele a Nyomorultakban. 12 évesen statisztáltam Szegeden az előadásban, amelyben ő Jean Valjean szerepét játszotta. Azóta sem láttam hozzá foghatót, életre szóló élmény volt, ami azóta is elkísér" – tette hozzá az énekesnő.