Smink nélkül mutatták meg magukat a szépségkirálynők - fotók

Özer Nóra, a tavaly életre hívott Nemzet Szépe első szépségkirálynője sokszor szokta kisminkelni magát, de ha csak a közértbe megy, akkor nem foglalkozik vele.A nyáron ügyvédként doktorált szépség elmondása szerint nagyon hamar elkészül a sminkkel, és nem is használ sokféle kozmetikumot.

– Csak jó minőségű alapozót teszek fel, hogy ne tegyen kárt a bőrömben. Emellé jön egy kis bronzosító, kihúzom a szemem és megigazítom a szemöldökömet, aztán indulok is az utamra – mesélt sminkelési szokásairól Özer Nóra. Hozzátette, sokan mondják neki, hogy szebb smink nélkül, emiatt nem is szokta túlzásba vinni a használatát.– Karakteres az arcom, számomra egy alap smink is bőven elég. Nem is szeretem erősebben kifesteni magam, mert öregít. Ráadásul így hagyom is lélegezni a bőrömet – fogalmazott.

Elárulta azt is, hogy próbál ellesni trükköket a profi sminkesektől, és örülne, ha ő is legalább olyan jól bánna a kellékekkel, mert annál rosszabb szerinte nincs, ha valaki rosszul festi ki magát.Kis Gabriella, az idei Nemzet Szépe királynője szintén sűrűn jár sminkben, de inkább az egészségesebb, átlagos sminket kedveli.– Ki tudok menni az utcára anélkül, hogy ki lennék festve, de szeretem, ha van egy olyan megjelenésem, amitől felfigyelnek rám – magyarázta a Szegeden ápolónőként dolgozó szépség.

Megjegyezte, reggelenként ő mindössze két-három percet tölt a fürdőszobában a szépítkezéssel. Csak szempillaspirált és korrektort használ, valamint megigazítja a szemöldökét. Mint mondta, szeret sminkes videókat nézegetni az interneten, de nem azért, hogy húsz kiló sminket magára pakoljon.

– Próbálok tanulni a rövid oktatófilmekből, hogy ne kövessek el komolyabb hibákat. Figyelek rá, hogy a smink természetes legyen és ne essek túlzásokba. Szerencsére meg is szoktak dicsérni a sminkhasználatom miatt, de persze mindig van hová fejlődni – mesélte Kis Gabriella.