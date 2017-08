Soha ennyi művész nem lépett még fel a Kaposfesten

Töretlen az érdeklődés a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál (Kaposfest) iránt: a szombaton zárult komolyzenei eseménysorozatnak az elmúlt évekhez hasonlóan mintegy tizenötezer látogatója volt, előttük minden eddiginél több, kilencven művész lépett színpadra.



Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett egyhetes fesztivál tizennégy klasszikus zenei koncertet és harminc kiegészítő programot kínált a közönségnek, a koncertek többsége teltházas volt, amelyek nem, azokon is csak néhány ülőhely maradt szabadon - mondta Lesták Zsófi, a szervező Kaposfest Nonprofit Kft. kommunikációs menedzsere az MTI-nek. Hozzátette: számos vendég már a fesztivál ideje alatt megrendelte 2018. évi Kaposfest-bérletét.



Az idei fesztiválon a kamarazene ismert előadói, együttesei, köztük a Gilles Apap, a Borodin Kvartett és a Trio Catch tagjai is felléptek.



A "legmagyarabb francia zongorista", Jean-Efflam Bavouzet Haydn-triókat játszott Baráti Kristóf hegedűművésszel és Várdai István csellistával, a Borodin Kvartett előadásában pedig egyebek mellett Beethoven egyik kései vonósnégyese csendült fel.



Számos feltörekvő fiatal művész is bemutatkozott a somogyi megyeszékhelyen: a cseh Josef Spaceket a jövő hegedűművész csillagaként tartják számon, Pusker Júlia már visszatérő vendég volt, de fellépett Giovanni Guzzo, a Budapesti Fesztiválzenekar vendég-koncertmestere és Camille Thomas csellista is. A vokális előadók közül Károlyi Katalint és Rost Andreát hallhatta a közönség.



Brahms klarinéttriójában együtt játszott Kohán István, Zarina Simanszkaja és Várdai István. A magyar Pecze Boglárka által vezetett, németországi bázisú Trio Catch kortárs műsorral jelentkezett, de fellépett Diemut Poppen, Thomas Hoppe, Akasaka Tomoko, Uxía Martínez Botana, Suzana Bartal, valamint Oláh Kálmán dzsesszzenész is.



A kísérőprogramok sora minden eddiginél szélesebb körű volt: Bősze Ádám például a Kaposfesten tartotta zenei stand-up estjének bemutatóját, a Reframe produkció pedig a különböző zenei stílusok közötti határok feszegetésére tett kísérletet, nagy sikerrel.



A szervezők kiemelt figyelmet szenteltek a gasztronómiai kínálatnak: Segal Viktor fesztiválséf ételei mellett az érdeklődők a Rózsavölgyi Chuao csokoládét, a Tóth Sándor barista (Lucky Cap) által készített, különleges pörkölésű Kaposfest kávét, a Rippl-Rónai tortát és újdonságként a Kaposfest borát, a Szepsy furmintot is megkóstolhatták.



Lackfi János "fesztiválköltő" Kaposfest-élmények ihlette verseit a naponta megjelenő Kaposfest Timesban lehetett olvasni, a fiatal írógeneráció képviselőinek a fesztiválra készülő műveivel együtt, de a közönséget kiállítások, zselici kirándulás, Sárközy Lajos cigányzenekara és könnyűzenei koncertek is várták.