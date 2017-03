Soha ne add fel önmagad! - avagy minek köszönhető egy nő sikere

Karrier, elismerés, gyermekvállalás, sikerek, szerepek. Nem könnyű az összeegyeztethetőség, pláne, ha nők esetében merülnek fel ezek a témák.A GLAMOUR Women of the Year jelöltjeiről példát vehetünk, bármelyikről legyen is szó. Zai Viki és Neszményi Lilla páratlan lendülettel, és egyedi meglátásokkal kápráztatja el napról-napra megrendelőit a lakáskultúra világában, miközben Follow Anna közösségi médiában való megjelenései már néhány perc eltelte után több ezres nézettséget generálnak.Kitartásuk, karakterességük, elismertségük, és még sok más tulajdonságuk mellett az is közös bennük, hogy mindannyian versenyben vannak a példaértékű személyiségért és – saját szakmájukon belül tanúsított – munkásságért járó címért., Az év lakberendezője kategória egyik jelöltje mindig a kreatív szakmában dolgozott. Miután közeledett életében a gyerekvállalás gondolata – mely sok nő számára egy kényes és elrettentő témakör manapság – tudta, hogy valami sokkal rugalmasabb, szellősebb, de mégis fantáziadús iparágba kell átlovalnia magát.Mindig érdekelte a lakberendezés, és elmondása szerint saját, valamint barátai lakását is lenyűgöző hozzáértéssel sikerült megvalósítania.

Mindig csak az előnyeit éreztem annak, hogy nő vagyok. Nagyon jól szót tudok érteni a kivitelezőkkel, még akkor is, ha eleinte hozzá nem értő személynek gondolnak, hiszen pár mondat után rájönnek, hogy sokkal több van a puszta megjelenésem mögött. A női szerepek között való egyensúly megteremtése okozott eleinte nehézséget, de nagyon jó példa van előttem édesanyám személyében, aki sok mindenre megtanított, és mindig segített, mikor elakadtam

– mondta Viki, aki szerint nagyon fontos maszkulin határozottsággal beleállni egy-egy helyzetbe, de a női kedvesség egy örök, verhetetlen előny marad, minden vállalkozó szellemű hölgy számára., aki szintén Az év lakberendezője díj várományosa, rajong a szép anyagokért, és rendkívül fontos számára a vibráló, folyton megújuló légkör. Tisztában van a feladatok gyors problémafelismerésének szükségszerűségével, és saját bevallása szerint a festékszagot szereti a legjobban az építkezések során.

A nehézségek ott kezdődnek ebben a szakmában, amikor a kivitelezőkkel szemben határozottan fel kell állnom és kitartanom az elképzeléseim mellett, azonban idővel gyűlik a tapasztalat és nő a magabiztosság. Mindig bíznunk kell magunkban, ez a legfontosabb!

– nyilatkozta Lilla, aki állandóan a kihívást keresi mindenben, és elmondása szerint a nőiesség sokszor előnyt jelent, hiszen nagyobb figyelemmel fordulnak felé a körülötte lévő férfiak.majdnem 200 ezres követőtáborával Magyarország egyik legsikeresebb közösségi médiaszereplője. Az év közösségimédia-sztárja kategória nyerés esélyese szenvedélyes fotós és videókészítő is egyben, sikereit is ezeknek a szeretettel végzett hobbiknak köszönheti.

Mindig próbálok a saját igényeimnek, és a nézők igényeinek megfelelni. Az a legfontosabb, hogy elégedettek legyenek. Szeretni kell azt, amit csinálunk, és ha azt teljes erőbedobással csináljuk, és mindent beleadunk, amit csak tudunk, akkor elérhetjük azt, amit igazán szeretnénk. Ha van az embernek egy olyan személyisége, amivel tud valamit adni azoknak, akik nézik, nem szabad félni, meg kell mutatni!

– mondta Anna őszintén, akinek legnagyobb ellensége az idő, azonban az egyetem, események és tartalomgyártás ellenére is töretlen hozzáállással veszi a mindennapok nehézségeit.Szavazzon kedvenceidre, valamint a GLAMOUR Women of the Year 2017 további jelöltjeire a http://woty.glamouronline.hu/ linken!