Soha nem találja ki, mire használja a főtt tojást ez a szépség - videó

Gondolkodott már azon, mi mindenre lehetne használni egy főtt tojást, túl azon, hogy elfogyasztja? A brit szépség blogger, Esther Gbudje is feltette magának ezt a kérdést, és első hallásra meglepő választ adott rá: sminkelésre. Ki is próbálta, az erről készült videót pedig feltöltötte az Instagramjára. A felvételt látva el kell ismernünk, a főtt tojás ezen a téren is megállja a helyét.