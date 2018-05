Sokba került a kávé a svájci kebabosnál

Tudtán kívül adott tetemes borravalót egy orosz nő egy svájci kebabosnál Zürichben, a Franciaországban élő nő most azért küzd, hogy visszakapja a pénzét – írja a Bors Történt ugyanis, hogy a 37 éves Oleysa Shemyakova kisfiával együtt április 25-én beült a gyorsétterembe, a számlát végül pedig bankkártyával akarta kiegyenlíteni. 23.70 svájci frankot (átszámítva 6220 forint) kellett fizetnie – ez szerepelt a terminálon is –, erről a nő maga is megbizonyosodott, majd beütötte négy számjegyű pin kódját.– Beütöttem a PIN kódomat, de nem működött. Így beütöttem másodjára is, akkor már működött – mondta el Oleysa, akit két hét múlva ért a hidegzuhany.Mikor a hónap végén kézhez kapta banki kimutatását, abban az szerepelt, hogy a kebabosnál a fogyasztás összegén túl 7709 svájci frankot – átszámítva 2 millió forint – hagyott az étteremben. Végül kiderült, hogy a PIN kód megadása után a terminál felkínálta a lehetőséget a nőnek, hogy borravalót adjon. Ezt érthette félre a nő, aki a borravalónak szánt összeg helyére is a PIN kódját pötyögte be.Oleysa kétségbeesve kereste fel a svájci gyorséttermet, majd a bankját, de egyik se tudott neki segíteni. A The Sun azt írja, az étterem tulajdonosa viszont megígérte, hogy hamarosan visszafizetik a nőnek a teljes összeget.