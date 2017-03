Sokkoló látvány fogadta a rendőröket a nő lakásán

Mintegy száz királypiton (Python regius) tetemére bukkantak a hatóságok egy dél-floridai nő otthonában.



A floridai hal- és vadvédelmi bizottság jelentése szerint a rendőrség február 16-án vette őrizetbe a nőt pszichológiai vizsgálat céljából, miután átkutatták az otthonát.



A nőt április 12-re idézték be a bíróság elé. A hatóságok szerint a nő otthonát állati ürülék borította.



A rendőrök nagyjából 30-40 műanyagtárolót találtak, mindegyikben 2-4 kígyótetemmel. Egy akváriumban két élő királypitont is találtak, amelyeket biztonságba helyeztek.



A hatóságok két-két kutyát, fekete teknőst és törpepapagájt is találtak a helyszínen. Mindegyik állatot elszállították.



Egy kifejlett királypiton hossza elérheti az 1,8 métert.