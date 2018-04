Sorompókkal próbálják szabályozni a turistaáradatot Velencében

Sorompókat állítottak fel Velence több pontján, hogy megpróbálják ellenőrzés alatt tartani a május elsejéig tartó hosszú hétvégén várható turistaáradatot, főként az olasz város olyan nevezetes pontjain, mint a Szent Márk tér és a Rialto híd.



Az egyik sorompót a "Calatrava híd" közelében, a város bejáratánál helyezték üzembe. Amennyiben túl sok lesz a turista, a látogatókat a Szent Márk térre vezető fő útvonalról, a Lista di Spagnáról másfelé terelik. Azt a helyi rendőrök megítélésére bízták, hogy erre mekkora tömegnél lesz szükség - döntötte el az APA osztrák hírügynökség tudósítása szerint a polgármester.



Luigi Brugnaro közölte, hogy a sorompókat egyelőre szombattól május elsejéig használják. A rendkívül népszerű városban most először alkalmaznak sorompókat a turistahad ellenőrzésére. Ha túl nagy lesz a tömeg, a Velencét a szárazfölddel összekötő Ponta della Libertán korlátozni fogják a forgalmat, és csak a taxik és a tömegközlekedési eszközök használhatják majd. A Piazzale Roma és a Santa Lucia pályaudvar közötti szakasz pedig kizárólag a velencei lakosoké lesz. Ezenkívül a turistahajók nem állhatnak meg a Szent Márk térnél, ha túl sok a turista.



A látogatók várható tömegének kezelésére vonatkozó szabályok részei egy olyan intézkedéscsomagnak, amelyet Velence az olasz kormánynak és az ENSZ kulturális, tudományos és nevelésügyi szervezetének, az UNESCO-nak készül beterjeszteni, s amelynek célja "felelősségtudatos, fenntartható turizmus" megteremtése Velencében, a helyiek érdekeinek figyelembevételével.



Velencében évek óta tart a vita arról, hogyan lehetne szabályozni a turistaáradatot. A városba naponta akár százezer látogató is érkezik, farsangkor még ennél is több, 130 ezer.