Sorra érkeznek a teniszcsillagok babái

olasz játékos, miután szakított bolgár párjával, a modell Szvetaszlovával, megint egy nála idősebb nőt választott, a US Open-győztest, akit tavaly vett feleségül, idén pedig meg is érkezett első gyermekük: Federico - derül ki a borsonline.hu gyűjtéséből brit teniszező tavaly kilenc hónapnyi ismeretség után vette feleségül Jennifer Bate fogorvosi asszisztenst, akivel nem vártak sokáig a babavállalással: idén márciusban született gyermekük, Martha May., a fehérorosz egykori világelső játékosa decemberben adott életet Leónak, akinek az apukája Billy McKeague egykori jégkorongjátékos. Vika nem sokat pihen, nyáron újra teniszezni akar.egyelőre hallgat arról, hogy milyen nemű gyermeket várnak párjával, Alexis Ohaniannel, de egy biztos, nagyon örülnek a kis jövevény érkezésének, aki a 36 éves játékos első babája lesz.amerikai teniszező nem várt túl sokáig az apasággal, tavaly, 18 évesen vette feleségül kedvesét, Raquelt, aki idén már meg is ajándékozta egy kisfiúval: Jordan idén januárban született.– Ha gyereked van, minden megváltozik, hirtelen ő kerül az első helyre – mondta. A franciák klasszisa és párja, Noura El Shwekh márciusban örülhetett kisfiuk érkezésének.és felesége, Jelena lapértesülések szerint kislánynak fognak örülni a közeljövőben. A kétéves Stefan szülei tizenkét éve vannak együtt, szerelmüket a két kisgyermek fogja csak igazán megpecsételni.és felesége, Fabianne fia, Noel is márciusban látta meg a napvilágot. – Semmi sem hasonlítható össze az apasággal, köszönöm a feleségemnek ezt a csodálatos ajándékot – mondta az osztrák teniszező.