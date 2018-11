Sorra jönnek ki a nagy cégek karácsonyi kampányai - Nézzék az Apple Pixar stílusban készült reklámját

Aki ezt megnézi, az garantáltan túltöltődik majd a meleg, ünnepi hangulattal.A készítők arról is megosztottak egy filmet, hogy hogyan készült a reklám. Ebből az is kiderül, hogy az animátorok teljes valójában felépítették a díszleteket, és igazi kamerákat is használtak az alapokhoz.A projekt kreatív vezetője - akit csak Ryan néven ismerünk meg – beszélt arról, hogy miért jobb az a módszer, amikor felállnak a számítógép mögül:„Ezt az egészet meg lehetne csinálni CG-ben (számítógépes grafika), de akkor több időt töltenénk el azzal, hogy olyanra csináljuk, mintha kézzel készült volna. Amikor kézzel építjük a díszletet, akkor beletesszük az emberi értéket is." idézte a használtalma.hu