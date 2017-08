Sosem volt titok hogyan készül a Big Mac-szósz? - Ha elkészítené, van egy recept is

"Transzparens vállalatként kiemelt figyelmet fordítunk vendégeink tájékoztatására, mind állandó, mind pedig időszakos termékeink esetében" - szólalt meg a receptoldal által publikált hírre reagálva a McDonald's Magyarország.A hazai Big Mac szósz receptje sem titkos, összetevőinek listája vendégeink számára is elérhető Emellett ezt a kérdést Mekilexikon elnevezésű fogyasztói tájékoztató programunk oldalán is megválaszoltuk - közölték.A hazai McDonald’s számára az Univer gyártja a Big Mac szószt, melynek összetevői: Víz, növényi olaj, uborka (uborka, cukor, ecet, só, sűrítőanyag: xantán, természetes aroma (szegfűszeg, fahéj), kalcium-klorid), ecet, mustár (víz, ecet, mustármag, só, fűszerek (mustárliszt, fokhagyma, fehérbors)), cukor, tojássárgája, módosított keményítő: E1422, mustárliszt, só,sűrítőanyag: E 415, tartósítószer: E202, hagymaolaj, paprika kivonat.Termékeinkben kizárólag engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokat használunk, és kizárólag a szükséges technológiai minimumon - áll a cég levelében.

Ebből a 27 összetevőből készülhet a McDonald's híres burgerjéhez a szósz, legalábbis ezt állítja egy receptoldal.

Kiszivároghatott a McDonald's féltve őrzött titka: a Mom Deals nevű recepetoldalra kikerült egy Big Mac-szósz recept. A valódiságát erősíti az is, hogy nagyon részletes, speciális dolgok kerülnek bele. A lehetséges eredeti recept mellé egy egyszerűsített, könnyen beszerezhető alapanyagokból, otthon is elkészíthető szósz receptjét is mellékelték - olvasható a 24.hu-n.

A feltételezett eredeti recept összetevői: