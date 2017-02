Sötét felhők gyűlnek a SoundCloud felett

Távozott az elmúlt napokban az operatív ügyeket irányító Marc Strigel és a gazdasági igazgató, Markus Harder is. Bár a leköszönt vezetők azt mondják, öt év után új kalandokra vágytak, távozásuknak inkább ahhoz lehet köze, hogy a SoundCloudnak még idén elfogyhat a tőkéje. A cég a Morgan Stanleyt bízta meg, hogy segítsenek pénzt szerezni, és bár a hivatalos kommunikációjuk szerint minden remekül megy, iparági pletykák szerint a zenestreamelő oldal tulajdonosai kétségbeesetten próbálnak valahonnan tőkét bevonni.Egy német gazdasági szereplő azt mondta anak, hogy a SoundCloud hiába könyörög a pénzért. Szerinte a vállalat túlértékeli magát, jóval kevesebb a SoundCloud értéke annál, mint amit a cég hisz magáról.2016 nyarán 100 millió dollárt szedett össze a SoundCloud befektetőktől, többek között a Twittertől; akkor 700 millió dollárra becsülték a vállalat értékét. Működése során azonban a SoundCloud még soha nem termelt profitot, a 2015-ös évet például 51 millió dolláros veszteséggel zártak.Tavaly egy SoundCloud Go névre keresztelt előfizetéses pluszszolgáltatást vezettek be. A szolgáltatással a Spotify és az Apple Music ellen indultak volna harcba, de a várt áttörés elmaradt. Tavaly szeptemberben szó volt arról is, hogy a Spotify vásárolná fel a vállalatot, a svéd cég azonban végül elállt az üzlettől.