Spanyolország legjobb lovasai mutatkoznak be Budapesten

Spanyolország legjobb lovasai, az andalúziai Spanyol Királyi Lovasiskola tagjai látogatnak el Budapestre, ahol december 2-án és 3-án mutatják be Andalúz Fiesta című lovas színházi előadásukat a Papp László Budapest Sportarénában.Az Auditórium Hungaricum szervezésében megvalósuló előadás főszereplői a Córdoba Ecuestre Spanyol Királyi Lovasiskola lovai, profi lovasai és a flamenco tánc.

A temperamentumos, mediterrán hangvételű előadásban 50 ló és lovasa mellett flamenco táncosnők is szerepelnek, a zenei aláfestésről pedig szimfonikus nagyzenekar gondoskodik.A budapesti előadásokhoz két világhírű magyar előadóművész is csatlakozik: a Kossuth-díjas Miklósa Erika Carmenként, lóháton jelenik meg az előadásban, partnere pedig a szintén Kossuth-díjas Kiss B. Atilla operaénekes lesz. Az énekeseket és a szimfonikus zenekart Déri András vezényli, a kétrészes előadás rendezője Meskó Zsolt. A lovasszínházi előadás további magyar fellépői között szerepel a Koltai Polett, aki nyolc gyönyörű fekete paripával mutat be dámalovas karusszelt, Szegedi Gábor fogathajtó világbajnok pedig négylovas hintóval hajt majd az Aréna küzdőterére. Az Andalúz Fiesta olyan különlegességekkel is szolgál, mint az Aréna légterében lebegő flamenco táncosok.