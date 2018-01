Stand-Up Jazz és Filozófikus Pop: Ma este Mörk az Akusztik színpadán

Arról a Mörk zenekarról van szó, akik tavaly a Nagy-Szín-Pad zsűrijének jóvoltából idén a holland Euronics fesztiválon mutatkozhattak be. A groningeni Eurosonic közönsége egy emberként mozdult rá a zenekar blues/funk/soul/pop egyvelegére. Egy biztos: a Mörk mindent megtett, hogy a lehető legjobb benyomást tegyék a fesztiválra ellátogató zeneipari szakemberekre és elhelyezzék magukat Európa zenei térképén - a világ bármelyik színpadán tökéletesen működött volna, amit csinálnak.Január 22-én, hétfőn az M2 Petőfi TV műsorán láthatják a rajongók 22.40-től, az egy számra Saiidal is kiegészült együttest. Ha lemaradnál, január 23-tól már az Akusztik YouTube csatornáján is visszanézhető lesz az egyórás akusztikus Mörk koncert!