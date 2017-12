Star Wars: ilyen volt Az utolsó Jedik Los Angeles-i világpremierje - képriport

Az első kritikák szerint egy Star Wars filmtől elvárható kalandokkal teli, de új területekre viszi a nézőket a Star Wars: Az utolsó Jedik című sci-fi, amelynek világpremierjét szombat este tartották a Los Angeles-i Shrine Auditoriumban, alkotói a filmet Leia hercegnő alakítójának, az egy éve meghalt Carrie Fishernek szentelték.A zsúfolásig megtelt teremben bravózással, ütemes állva tapsolással, tátott szájú csodálkozássál fogadta a nézőközönség a Star Wars-saga nyolcadik filmjét, amelyet Rian Johnson rendezett."Ezt az estét Carrie-nek akarom ajánlani, aki odafent van, és engem fricskáz, hangoztatván 'a fenébe is Rian, ne merd ezt az estét egy ünnepélyes kegyeletnek szentelni" - mondta az auditórium színpadán Johnson, aki ebben a szellemben mutatta be a szereplő gárdát, köztük a Luke Skywalker szerepében visszatérő Mark Hamillt, Adam Drivert, Daisey Ridleyt és Oscar Isaacot.Carrie Fisher múlt év decemberében halt meg, Leia hercegnő szerepében még a film minden jelenetét leforgatta, mielőtt színinfarktust kapott, amely a halálához vezetett.Az egyik legnagyobb tapsot Mark Hamill és John Williams zeneszerző kapta, utóbbit Johnson a legnagyobb élő filmzeneszerzők egyikének nevezte.Bár a hivatalos kritikákat csak december 12-én hozhatják nyilvánosságra az ítészek, egyesek a premier után már egy-egy mondatban megfogalmazták véleményüket.J. J. Abrams, aki az előző Star Wars-filmet, Az ébredő Erőt rendezte, és visszatér a kilencedik epizód rendezésére, az AP amerikai hírügynökségnek nagyszerű filmnek nevezte a filmet és méltatta a rendezőt.James Mangold, a Logan című film rendezője szintén Rian Johnsont méltatta, mondván ragyogó teljesítményt nyújtott.Adam F. Goldberg producer arról írt, hogy a film hatása alatt ismét gyermeknek érezhette magát.Anthony Breznican, az Entertainment Weekly filmes szakírója szerint " a film porig fog zúzni téged, de aztán ismét egésznek érezheted magad".A szombat esti premier előtt a rajongók teljes életnagyságban láthatták a vörös szőnyegen felvonulni a film droidjait, és bemutatkozott az új, AT-M6-os birodalmi lépegető is.A Star Wars: Az utolsó Jedik című filmet december 15-én mutatják be az amerikai mozikban, a magyar közönség egy nappal korábban, december 14-én már láthatja. Az elemzők szerint akkora az érdeklődés az űrsaga folytatása iránt, hogy premierjén akár a 200 millió dollárt (53 milliárd forintot) is meghaladhatja a jegybevétel.