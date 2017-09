Stephen King őrült bohócának öltöztette hároméves kisöccsét egy 17 éves fotós

A legtöbb gyerek retteg a bohócoktól, de ez fordítva is igaz lehet: a gyerekbohócok ugyanúgy ijesztőek a felnőttek számára. A 17 éves fotós, Eagan Tilghman 3 éves öccséről készített egy kreatív fotósorozatot. Louie-t a hamarosan újra mozikba kerülő Az (It) című film őrült bohócának, Pennywise-nak öltöztette. Eagan kitett magáért, ő felelt a sminkért és a jelmezért is, aminek meglett az eredménye, ugyanis maga a rendező, Andy Muschietti lájkolta a fiú Instagram-posztját.