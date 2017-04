Steve Carell és Amy Ryan újra együtt játszik

Steve Carell és Amy Ryan egy kábítószerfüggő fiú és családja életéről szóló nagysikerű könyv filmes adaptációjában játszik együtt.



A Beautiful Boy forgatókönyvet Felix van Groeningen és Luke Davies (Oroszlán) írta David Sheff 2008-ban megjelent Beautiful Boy: A Fatherís Journey Through His Sonís Addiction című könyve alapján - írta a deadline.com.



A memoár a szerző fia, Nic metamfetaminfüggőségéről és ennek a családjára gyakorolt hatásáról szól.



A mozit az Alabama és Monroe című 2012-es drámát is jegyző van Groeningen rendezi.



Amy Ryan Vickit, Nic anyját és a Steve Carell által megformált David volt feleségét játssza, akit kizártak fia életéből, miután Davidnek ítélték az elsődleges felügyeleti jogot. Nic egészsége érdekében azonban a szülők elkezdenek együttműködni.



Ryan és Carell korábban az NBC nagysikerű vígjátéksorozatában, A hivatalban játszott együtt.



Beautiful Boy egyik producere Brad Pitt cége, a Plan B.