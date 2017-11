Steven Spielberg új filmje máris bezsebelt egy díjat

Steven Spielberg The Post című sajtódrámájának ítélte oda az év legjobb filmjéért járó díját az egyik legrégebbi amerikai filmes testület, a National Board of Review of Motion Pictures (NBR).



"A The Post nagyszerűen elkészített film, amely kitűnően rezonál az aktuális világra is" - fogalmazott közleményében az NBR elnöke, Annie Schulhof.



Az NBR kedden hirdette ki díjazottjait a Twitteren. A legjobb film trófeáját elnyerő The Postban, amely a The Washington Postban megjelentetett titkos Pentagon-iratokról szól, Tom Hanks Ben Bradlee szerkesztőt, Meryl Streep pedig a kiadó vezetőjét, Katharine Grahamet játssza.



Streep és Hanks a legjobb színésznő és a legjobb színész díját kapták alakításukért a testülettől. A Fox és a DreamWorks közös produkciójának forgalmazása december 22-én kezdődik Észak-Amerikában - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



Paul Thomas Anderson karácsonykor debütáló Phantom Thread című filmjét, amelynek főszerepét Daniel Day-Lewis játssza, az NBR az év legjobb filmjei közé sorolta, és díjai közül a legjobb forgatókönyv elismerésével jutalmazta.



A legjobb rendező díjával a Lady Bird című első filmjével jelentkező Greta Gerwig munkáját ismerték el. A filmben szereposztásából Laurie Metcalf a legjobb női mellékszereplő díját nyerte az NBR-től, egy nappal az után, hogy a főszereplő Saoirse Ronan megkapta a legjobb színésznő Gotham-díját.



Willem Dafoe a legjobb férfi mellékszereplő lett a The Florida Project című filmben nyújtott játékáért.



A Gotham-gálán szintén díjazott Szólíts a neveden című film sztárját, Timothee Chalametet az NBR áttörő alakításáért jutalmazta.



A The Florida Project és Luca Guadagnino Szólíts a neveden című filmje felkerült a testület legjobb filmeket bemutató toplistájára is a The Disaster Artist című filmmel együtt, amelyet egyúttal a legjobb adaptált forgatókönyvéért díjaztak.



A további győztesek között szerepel a Coco, mint legjobb animációs film, a Wonder Woman rendezője, Patty Jenkins és főszereplője, Gal Gadot, akik a Spotlight-díj nyertesei lettek. Angelina Jolie First They Killed My Father című, a kambodzsai népirtást felidéző filmje a Szólásszabadság-díjat kapta.



A legjobb idegen nyelvű film díjával Samuel Maoz Foxtrot című izraeli drámáját ismerték el.



Az 1909-ben alapított, filmesekből, filmkedvelőkből, tanárokból, diákokból és történészekből álló, New York-i székhelyű non-profit NBR a filmművészet elkötelezett támogatója, díjait és a legnagyobb sztárok részvételével rendezett díjátadó gálavacsoráját kiemelt figyelem övezi. Díjazottjainak bejelentése az amerikai díjszezon bevezető, fontos eseményei közé tartozik.



Az idei díjakat január 9-én adják át New Yorkban.



Az NBR tavaly Kenneth Lonergan drámáját, A régi várost választotta az év legjobb filmjének.