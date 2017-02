Stevie Wonder mégicsak lát - Nagy leleplezésre készül

Egy összeesküvés-elmélet szerint a Stevie Wonder igazából nem is látássérült. A legkomolyabb bizonyítékuk pedig azok a képek, amelyek egy kosárlabda-meccsen készültek róla. Ezen kívül van egy olyan felvétel, ahol egy leeső mikrofon után kap egy élő tévéadásban, vagy az is, ahol felolvassa az egyik Grammy-gálán a győztes nevét - írja a BorsOnline Az énekes nem születésétől fogva látássérült, de nem sokkal később veszítettel egy komplikáció következtében.Az összeesküvés-elmélet hívői szerint Wonder az utóbbi években visszanyerte látását.Most pedig Wonder ígérte meg, hogy a látásával kapcsolatosan nemsokára mond valamit: „Ebben az évben bejelentem az igazságot" – mondta a TMZ riporterének kérdésére.