Sting újra Budapesten lép fel

Öt év után ismét Budapesten ad koncertet Sting. A brit világsztár október 13-án lép fel a Papp László Budapest Sportarénában a tavaly ősszel megjelent albuma, a 57th & 9th európai turnéja keretében.



A teltházas észak-amerikai, európai, dél-amerikai, valamint mexikói és ázsiai állomásokat követően Sting 57th & 9th című koncertsorozata folytatódik, ősszel újabb európai városokkal, köztük Budapesttel bővül ki - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.



A turnén Sting háromfős zenekarral áll színpadra: régóta állandó gitárosával, Dominic Millerrel, Josh Freese dobossal és Rufus Miller gitárossal, de vendégként fia, Joe Sumner énekes-basszusgitáros és a harmónikaművész Percy Cardona, a Last Bandoleros tagja is velük játszik.



Sting tizenkettedik szóló stúdióalbuma, a 57th & 9th egy évtized után az első rock/pop lemeze a brit sztárnak. A tízszámos, sokszínű anyag producere Martin Kierszenbaum volt.



A 65 éves, többszörös Grammy-díjas Sting (eredeti nevén Gordon Sumner) változatos és rendkívül sikeres karrierje során elképesztő mennyiségű slágerlistás dalt, számtalan elismerést és mintegy 100 millió eladott lemezt produkált. Az újhullám egyik meghatározó zenekarának, a Police-nak 1977 és 1983 között volt énekese és basszusgitárosa, társa Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos volt. Sting és a Police nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az All This Time, az Every Little Thing She Does Is Magic, a Demolition Man, a Driven to Tears, a Message in a Bottle, a Shape of My Heart, a King of Pain, az Every Breath You Take vagy a Next to You is.



Sting 1984-től dolgozik szólóban, 1985 óta tizenkét albumot adott ki. Tíz Grammy-díjat nyert, valamint egy Golden Globe-, egy Emmy- és három Oscar-díjjelölést tudhat magáénak. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az Englishman in New York, a Fields of Gold vagy a Desert Rose.



2010-2011-ben legnagyobb slágereinek szimfonikus átiratával turnézott, 2011-ben a Sportarénában a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében.



Az énekes októberben kilencedik alkalommal játszik Budapesten: első magyarországi koncertje 1988-ban az Amnesty International turnéja során volt, amikor Peter Gabriellel, Bruce Springsteennel és Tracy Chapmannel a Népstadionban játszott. 2004-ben 250 ezer ember előtt lépett fel az ingyenes Kapcsolat koncerten a fővárosi Felvonulási téren, legutóbb 2012-ben a Sportarénában koncertezett.