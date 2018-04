Stockholmban is Avicii-számot harangoztak egy templomban

A Tim Bergling néven született Avicii Stockholmban nőtt fel. Emlékére már Hollandiában is templomi harangokkal szólaltatták meg legismertebb számait. A svéd fővárosban Wake Me Up! című számát harangozták. Az Oscar-templom (Oscarskyrkan) honlapján bejelentette, hogy péntekig minden délben elharangozzák a dalt.Aviciit Omán fővárosában, Maszkatban találták holtan múlt pénteken. A svéd DJ nyaralni volt Ománban.A hétvégén több ezer rajongó gyűlt össze Stockholm központjában, hogy lerója tiszteletét a zenész előtt, akinek a Wake Me Up! mellett olyan slágerek kötődnek a nevéhez, mint a Levels, a Sunshine, a The Days vagy a You Make Me.Avicii a svéd elektronikus zenei szcéna legtehetségesebb képviselője volt, elnyerte a Billboard és az MTV Europe több díját és Grammy-díjra is jelölték.Korábban akut hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedett, amelyet részben a túlzott alkoholfogyasztás okozott. 2014-ben eltávolították az epehólyagját és a vakbelét. Két éve abbahagyta a turnézást, de stúdióban továbbra is készített zenét. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.Stefan Löfven svéd kormányfő országa "egyik legnagyobb modern kori zenei csodájának" nevezte Aviciit Instagram-üzenetében.