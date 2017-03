Stohl András ül Balázs székébe a Morning Show-ban

Amikor kiderült, hogy Stohl András eljön a Vígszínháztól, Se­bestyén Balázsék is beszélgettek erről a Reggeli Show-ban. Balázs akkor azt mondta: tudja, miért, de nem árulja el. Ez rendkívül korrekt volt tőle, főleg azért, mert a Class FM-ről és a szép emlékű Morning Show-ról van szó, amire meglehetősen ki van hegyezve a műsorvezető - írta meg a Bors.Néhány napja Sebestyén Balázs élő adásban beszélt róla:

Miután eljöttünk, nagy erőkkel azon dolgoztak, hogy beültessenek közszereplőket az online adásba, nagyon sok pénzt ajánlva nekik. Kiderítettük, kiket kerestek meg, és valóban őrült pénzekért csábítják-e az A kategóriás hírességeket.

A Bors úgy tudja, hogy Be­reczki Zo­ltánt is megkeresték.Elképesztően sok pénzt ajánlottak ne­kik, akkora összeget, amire egy szerűen nem lehet nemet mondani. Bereczki nem fogadta el a felkérést. Azzal indokolta a döntését, hogy imádja a mostani életét, színházzal, kon­certekkel.Stohlt is behívták próbafelvételre, ő igent mondott. Azért is jött el a Vígből, mert az esti fellépéseket nem lehet bírni úgy, hogy hajnali négykor kel. Neki is olyan összeget kínáltak, amiből egy-két év alatt elegáns egzisztenciát lehet felépíteni - tudta meg a lap.Érthető Stohl döntése: újból fel kell építenie az életét, miután ta­valy elhagyta a családját. Akkor azt nyilatkozta, nem hagyja, hogy két pici gyermeke bármiben is hiányt szenvedjen. A hétköznapi reggeli rádiózás mellé pedig még simán befér, hogy tévézzen, forgasson - írják.A Bors megkereste Stohl Andrást, de csak annyit mondott: ezt a információt sem cáfolni, sem megerősíteni nem fogom.